در حالی که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر ضرورت حفظ نظم در نوبت‌دهی و مدیریت تناسب میان بار و ناوگان تأکید دارد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، عملکرد این سازمان در مواجهه با سکو‌های هوشمند و شرکت‌های حمل‌ونقل را با انتقادات جدی مواجه کرده و آن را مصداق سوءمدیریت و تعارض منافع می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در گفتگوی تلفنی برنامه میز اقتصاد با دفاع از سیاست‌های فعلی این سازمان، فلسفه وجودی سکوهای هوشمند و سالن‌های اعلام بار مجازی را در سه محور اصلی کاهش تردد ناوگان یک‌سر خالی، ساماندهی بارهای بدون متولی و مدیریت بهینه زمان بارگیری خلاصه کرد.

خضری با اشاره به آمارها گفت: میزان تردد ناوگان یک‌سر خالی در سطح کشور اکنون ۳۵ درصد است و تلاش می‌کنیم طبق برنامه هفتم توسعه، این رقم را به ۳۰ درصد برسانیم. وی با اشاره به فعالیت ۱۶۰ شرکت بازارگاه الکترونیکی، تأکید کرد که این سازمان هیچ‌گونه مخالفتی با فعالیت شرکت‌های فناور ندارد.

خضری در پاسخ به انتقادها درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌های بزرگ‌مقیاس اظهار داشت: با توجه به نبود تناسب میان تعداد ناوگان فعال (که از ۳۶۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰۰ هزار در سال ۱۴۰۵ رسیده) و میزان تقاضای بار، وجود سالن‌های اعلام بار (چه فیزیکی و چه مجازی) برای رعایت عدالت و نوبت‌دهی میان رانندگان ضروری است.

معاون سازمان راهداری در پایان در پاسخ به مطالبه ایجاد فضای رقابتی آزاد برای رانندگان و صاحبان بار، یادآور شد: با ۷۰۰ هزار راننده فعال، وجود سامانه‌ای برای مدیریت نوبت‌ها الزامی است تا از بی‌عدالتی جلوگیری شود؛ با این حال، ما همواره در حال برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت هستیم تا شرکت‌های بزرگ‌مقیاس نیز بتوانند با رعایت ضوابط، در کنار سیستم‌های نوبت‌دهی فعالیت کنند.

در سوی مقابل، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن رد استدلال‌های سازمان راهداری، معطلی رانندگان در سالن‌های سنتی را گلوگاهی برای فساد و هدررفت انرژی دانست.

پژمان‌فر با صراحت تأکید کرد: امروز سوءمدیریت در سازمان راهداری منجر به بی‌عدالتی در توزیع بار شده است. متأسفانه برخلاف تکلیف ماده ۵۶ قانون برنامه هفتم، شاخص یک‌سر خالی بودن ناوگان تغییر نکرده و وضعیت به روال گذشته باقی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰، با یادآوری ابطال بخشنامه‌های قبلی سازمان راهداری توسط دیوان عدالت اداری، تصریح کرد که مقاومت در برابر اصلاحات هوشمند همچنان ادامه دارد. وی گفت: بر اساس بررسی‌های ما در استان‌هایی مانند البرز، اردبیل، قم، یزد، مرکزی، کرمانشاه و قزوین، برخی مدیران با ایجاد محدودیت برای رانندگانی که در سالن‌های سنتی نوبت‌دهی حضور ندارند، در حال تخلف هستند.

پژمان‌فر در پایان با لحنی هشدارآمیز خطاب به مسئولان سازمان راهداری اعلام کرد: آن‌ها را به اجرای قانون دعوت می‌کنم. تعارض منافع در این حوزه، کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. ما صورت‌جلسات مربوطه را آماده کرده‌ایم و در صورت تداوم این رویه، قطعاً مسئولان متخلف را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد تا برخورد مقتضی صورت گیرد.