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امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ طیب پَروَن خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: هفته وحدت فرصتی برای اتحاد بیشتر مسلمانان است.
*نماز جمعه میناب
حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: در صورت به خطر افتادن منافع ایران، منافع آمریکا و شرکای آن در منطقه نیز به خطر میافتد.
*نماز جمعه بندرلنگه
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه از مردم خواست در برابر فضاسازی و روایتهای غلط دشمن، هوشیار بمانند.
*نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ محمد دهقان امام جمعه موقت اهل سنت بندرلنگه گفت: شرک ورزی موجب هلاکت انسان میشود.
*نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: مردم با همدلی و حضور خود ادعاهای دشمنان را باطل کرده و میکنند.
*نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: مردم با حضور در تجمعات شبانه صلابت خود را به اثبات رساندند.
**نماز جمعه اهل سنت بستک
شیخ الحاق جوادی خطیب اهل سنت بستک گفت: مسئولان با رسیدگی شایسته به امورات مردم، گره گشا باشند.
*نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: مسئولان باید از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته، برای حل مشکلات جامعه استفاده کنند.
*نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک گفت: دشمنان همانگونه که در جنگ نظامی زمینگیر شدند، در جنگ اقتصادی نیز شکست میخورند.
*نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: هفته وحدت، هفته تجلی زیست نبوی است.
* نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: امروز نیز خطه جنوب مملو از رئیسعلیهایی است که از کشور دفاع میکنند.
*نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت: انسجام مثال زدنی شیعه و سنی در استان الگویی عملی برای دیگر مناطق است.
*نماز جمعه بشاگرد
حجتالاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با اشاره به گلایه مردم از صفهای طولانی بنزین از مسئولان خواست چاره اندیشی کنند.
*نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی حمایت مسئولان از کشاورزان این منطقه را خواستار شد.
*نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی امام جمعه موقت هرمز گفت: فشار حداکثری علیه ایران سیاستی تکراری و شکست خورده است.