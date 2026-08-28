خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان؛ ۵ شهریور ۱۴۰۵

امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.