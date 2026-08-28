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تصادف سواری پژو پارس و پراید در جاده سپیدان به شیراز سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان گفت: در ساعت ۰۰:۲۰ بامداد جمعه ۶ شهریورماه، گزارشی مبنیبر وقوع تصادف دو دستگاه سواری پژوپارس و پراید در کیلومتر ۱۵ جاده سپیدان_ شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
مهدی خورشیدی بیان کرد :بلافاصله نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد : این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه حادثه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را با همکاری عوامل اورژانس انجام دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان در پایان گفت : هر سه مصدوم این حادثه توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان سپیدان منتقل شدند.