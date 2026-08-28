دیدار فرماندهان سپاه آذربایجان شرقی با استاندار به مناسبت هفته دولت
به مناسبت هفته دولت فرماندهان سپاه آذربایجان شرقی با حضور در استانداری با بهرام سرمست دیدار و ضمن تبریک این هفته، بر تداوم حمایت و پشتیبانی از دولت تاکید کردند.
در این دیدار فرماندهان سپاه استان ضمن تبریک هفته دولت، بر حمایت و پشتیبانی از دولت و همکاری برای پیشبرد اهداف و برنامههای اجرایی تاکید کردند.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با قدردانی از مجاهدت و جانفشانی نیروهای نظامی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم و قدردانی به خاطر همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دولت چهاردهم اظهار کرد: توفیقات حاصل شده در استان، نتیجه همدلی، همکاری و تعامل میان تمامی ارکان و مجموعههای موثر در مدیریت استان است.
سرمست با اشاره به نقش خانوادههای شهدا در جنگ های تحمیلی دوم و سوم گفت: تکریم و توجه به فرزندان شهدا برای مدیریت استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی مردم و نیروهای مسلح را از مولفههای مهم امنیت ملی دانست و بر حمایت همهجانبه دولت از نیروهای مسلح تاکید کرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر تداوم تعامل و همدلی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سایر ارکان استان برای تقویت امنیت، آرامش و پیشبرد امور تاکید کرد.