تصادف پژو ۴۰۵ و موتورسیکلت در جاده مرودشت به پاسارگاد یک جان‌باخته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف خودرو سواری پژو ۴۰۵ با موتورسیکلت در کیلومتر ۱۳ جاده مرودشت به پاسارگاد، به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر مرودشت با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک جان‌باخته مرد ۶۰ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه حادثه و کنترل ترافیک، پیکر جان‌باخته را به عوامل مربوطه تحویل دادند.