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به مناسبت گرامیداشت هفته دولت دیدار چهرهبهچهره مدیران دستگاههای اجرایی استان با مردم در مصلی نماز جمعه زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این برنامه، مدیران دستگاههای اجرایی استان با حضور در مصلی نماز جمعه، بهصورت مستقیم با مردم دیدار و گفتوگو کردند و به درخواستها، مسائل و مطالبات آنان پاسخ دادند.
این دیدار منظور تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان، افزایش پاسخگویی مدیران و تسهیل دسترسی شهروندان به دستگاههای اجرا شد.
دیدارهای مردمی و ارتباط بیواسطه مسئولان با شهروندان، از رویکردهای مورد تأکید مدیریت استان در مسیر خدمترسانی و پیگیری مسائل مردم است که در مناسبتهای مختلف و به صورت هفتگی در دستگاههای مختلف استان زنجان اجرا می شود.