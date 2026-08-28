به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این برنامه، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در مصلی نماز جمعه، به‌صورت مستقیم با مردم دیدار و گفت‌و‌گو کردند و به درخواست‌ها، مسائل و مطالبات آنان پاسخ دادند.

این دیدار منظور تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان، افزایش پاسخگویی مدیران و تسهیل دسترسی شهروندان به دستگاه‌های اجرا شد.

دیدار‌های مردمی و ارتباط بی‌واسطه مسئولان با شهروندان، از رویکرد‌های مورد تأکید مدیریت استان در مسیر خدمت‌رسانی و پیگیری مسائل مردم است که در مناسبتهای مختلف و به صورت هفتگی در دستگاههای مختلف استان زنجان اجرا می شود.