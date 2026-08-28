جامعه کشتی استان اصفهان همچون سال‌های گذشته با تهیه لوازم التحریر، کیف و کفش برای سال تحصیلی جدید همراه مردم سیستان و بلوچستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت کشتی استان اصفهان با بیان اینکه جامعه کشتی اصفهان همواره در امر کار‌های خیر و خداپسندانه فعال هستند گفت: پیشکسوتان و قهرمانان و تمامی اهالی کشتی استان اصفهان امسال هم مثل چند سال گذشته یاری گر مناطق کم برخوردار سیستان و بلوچستان بودند.

مصطفی میرزایی در ادامه افزود: امسال و در زاد روز جهان پهلوان تختی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام جامعه کشتی استان اصفهان با تهیه بیش از ۲ هزار بسته لوازم و تحریر همراه با کیف و کفش یاری گر نونهالان و نوجوانان مناطق کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان بودند تا همراه آینده سازان ایران در سال تحصیلی جدید باشند.

میرزایی گفت: پهلوانی‌ها و کار‌های خیر و نیک است که در ذهن‌ها ماندگار می‌شود نه قهرمانی‌ها گه زود گذر است و جامعه کشتی استان اصفهان از کوچک تا بزرگ همواره این منش که یادگاری از جهان پهلوان تختی است را الگوی رفتار‌های اجتماعی خود قرار داده‌اند.