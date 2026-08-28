هم‌زمان با هفته دولت ۵ طرح عمرانی، ورزشی و زیرساختی به ارزش بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال در شهرستان رودان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان رودان گفت: بهره برداری از زمین ورزشی ساحلی و بوستان محله‌ای در شهر رودان، توسعه شبکه برق و انتقال آب شرب در روستای ده گلکن و بهسازی آسفالت روستای سکل از مهمترین طرح‌ها بود.

محمد محسنی افزود: آسفالت بلوار اصلی و محلات و همچنین واگذاری دو واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در شهر بیکاه از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.