به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان اقلید گفت: گزارشی از مرکز اورژانس شهرستان، مبنی‌بر تصادف سه خودرو، در کیلومتر۱۷ جاده اقلید _یاسوج به هلال احمر اعلام شد.

خواجه‌ای افزود:بلافاصله سه نفر از نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین شهری تیمارجان، با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه دو مصدوم مرد و یک مصدوم زن به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه و با انجام اقدامات پیش بیمارستانی، مصدومان حادثه را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.