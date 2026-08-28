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تصادف سه خودرو در جاده اقلید به یاسوج سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان اقلید گفت: گزارشی از مرکز اورژانس شهرستان، مبنیبر تصادف سه خودرو، در کیلومتر۱۷ جاده اقلید _یاسوج به هلال احمر اعلام شد.
خواجهای افزود:بلافاصله سه نفر از نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین شهری تیمارجان، با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه دو مصدوم مرد و یک مصدوم زن به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه و با انجام اقدامات پیش بیمارستانی، مصدومان حادثه را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.