به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مازیار زارع سرمربی تیم ملوان بندرانزلی در نشست خبری پیش از دیدار فردای تیمش مقابل پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال گفت: بازی در تهران دشوار‌های خاص خودش را دارد. پرسپولیس یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های ایران است و کادرفنی و بازیکنان خوبی دارد.

وی ادامه داد: با حضور هواداران پرسپولیس، بازی سختی داریم. تیم خیلی جوانی داریم و شاید خیلی از آنها برای اولین بار در چنین جوی قرار می‌گیرند. این دیدار می‌تواند هم برای بازیکنان ما جذاب باشد و هم سخت. هر تیمی در طول نود دقیقه تمرکز داشته باشد، کیفیت بازی‌اش را رقم خواهد زد.

زارع در پاسخ به این سوال که آیا ملوان در نقل‌وانتقالات توانسته بازیکن سرباز خوبی جذب کند، تصریح کرد: خیر، نسبت گذشته که می‌گفتند ملوان بازیکن سرباز می‌گیرد بازیکنان سرباز زیادی نگرفتیم و بازیکنان دیگری آمده‌اند که کمک می‌کنند. قبلا می‌گفتند بازیکنان سرباز زیادی به ملوان می‌روند، اما امسال اینطور نیست.

سرمربی ملوان در واکنش به شایعه حضور علیرضا بیرانوند در ملوان برای گذراندن خدمت سربازی گفت: این مسئله را از زبان شما می‌شنوم و کسی با من صحبتی نکرده است. خیلی به این موضوع فکر نکرده‌ام، چون او بازیکن تراکتور است و چنین بحثی نه برای ملوان پیش آمده و نه اصلا جدی بوده و صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده است.

وی یادآور شد: چیزی که مشخص است اینکه هر سال هم بودجه ما کمتر می‌شود و هم بازیکنان زیادی از دست می‌دهیم. به جای اینکه هر سال در گرفتن بازیکن پیشرفت کنیم پایین‌تر می‌آییم. ناچار هستیم، چون مالکیت گرفتاری خودش را دارد و مجبور هستیم با شرایط ایشان جلو برویم. از آن طرف، کار برای ما سخت می‌شود، اما می‌سازیم تا ملوانی ببینیم که سر پا باشد.

زارع در خصوص اینکه چرا نگاه مسئولان به ملوان جدی نیست تا او بتواند بازیکن‌سازی کند، اظهار داشت: خیلی با حرف شما موافق نیستم. حداقل هر سال سه بازیکن از تیم پایه معرفی می‌کنم. بیش از این نمی‌توانم و هر کسی این شهامت را دارد که با تیم‌های پایه در لیگ شرکت کند و نتیجه بگیرد، بگوید. سه، چهار بازیکن معرفی می‌کنم ولی همین‌ها را نیز می‌فروشیم. اگر از بازیکن پایه استفاده می‌کنید برای سال‌های بعد هم است، اما به دلیل اینکه شرایط مالی ملوان خوب نبوده مجبور به فروش بازیکن شده تا خرج خودش را در بیاورد.

وی افزود: در ۵، ۶ سال اخیر بالای ۱۵ بازیکن از پایه آوردم و خیلی‌ها در انزلی خیلی دوست نداشتند این بازیکنان را ببینند و خیلی هم مانور داده نمی‌شود که برای من مهم نیست. فرهان جعفری از تیم پایه آمد و در کنار بازیکنان خوب قرار گرفت تا خودش را نشان دهد. اگر اینطور باشد که بازیکنان پایه بیایند و به یکباره بازی کنند، محو می‌شوند. خیلی این داستان را قبول ندارم و اعتقاد دارم باید از بازیکن جوان به موقع استفاده کنید، نه اینکه سه گل خورده‌اید بازیکن جوان به زمین بفرستید و به همه ثابت کنید از بازیکن جوان بهره می‌برید.

زارع خاطرنشان کرد: هیچ موقع بازیکن را تحت فشار وارد زمین نمی‌کنم. باید تیم خوبی داشته باشید تا از بازیکنان پایه استفاده کنید. من هر سال سه بازیکن آورده‌ام که فوتبال ایران دنبال آنها هستند. استفاده از بازیکنان رده پایه نیاز به زمان دارد. یا باید بازیکن را بسازید و او را نگه دارید تا تیم‌تان را بسازید یا بازیکن را بسازید و او را بفروشید. باید ابتدا به این موضوع برسیم که دنبال چه چیزی هستیم. با این شرایط باید بساز و بفروش راه بیندازیم.

زارع درباره سبک بازی پرسپولیس عنوان کرد: اصلا به من ارتباطی ندارد که بگویم دوست دارم پرسپولیس با چه سبکی بازی کند. پرسپولیس را در دو هفته اول خوب دیدم و در هفته سوم هم بد نبودند. پرسپولیس خیلی مهره دارد و نیمکت این تیم می‌تواند در لیگ شرکت کند! دست مربی باز است، آنها مربی کاربلدی دارند و برای‌شان آرزوی موفقیت می‌کنم.