خبر ساعت ۲۰ گیلان به دلیل پخش زنده مسابقه فوتبال ملوان انزلی و پرسپولیس امشب حوالی ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به دلیل پخش زنده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، بین تیم‌های ملوان بندرانزلی و پرسپولیس ، خبر ساعت ۲۰ شبکه باران امشب حوالی ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

در چهار چوب هفته چهارم رقابت‌ های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم‌ ملوان بندرانزلی و پرسپولیس تهران ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه شهر قدس تهران به مصاف هم می‌روند.

سید رضا مهدوی با کمک های امیر رضا آشور ماهانی ، احد سلطانی و ناصر جنگی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

پیام حیدری و مهناز ذکایی هم کمک داوران ویدئویی این دیدار هستند.