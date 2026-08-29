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خبر ساعت ۲۰ گیلان به دلیل پخش زنده مسابقه فوتبال ملوان انزلی و پرسپولیس امشب حوالی ساعت ۲۰ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به دلیل پخش زنده رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، بین تیمهای ملوان بندرانزلی و پرسپولیس ، خبر ساعت ۲۰ شبکه باران امشب حوالی ساعت ۲۰ پخش میشود.
در چهار چوب هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و پرسپولیس تهران ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه شهر قدس تهران به مصاف هم میروند.
سید رضا مهدوی با کمک های امیر رضا آشور ماهانی ، احد سلطانی و ناصر جنگی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
پیام حیدری و مهناز ذکایی هم کمک داوران ویدئویی این دیدار هستند.