دوره تخصصی بهداشت، آب و غذا در شرایط اضطراری در آباده برگزار شد.

برگزاری دوره تخصصی بهداشت، آب و غذا در آباده

برگزاری دوره تخصصی بهداشت، آب و غذا در آباده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: دوره تخصصی بهداشت، آب و غذا در شرایط اضطراری با حضور ۲۴ نفر از نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده برگزار شد.

علی سعادتمند افزود: این دوره با هدف ارتقای دانش و مهارت نجاتگران در زمینه بهداشت آب و غذا و افزایش آمادگی آنان برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری و حوادث برگزار شد.

سعادتمند ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحثی از جمله تأمین و حفظ سلامت آب، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، پیشگیری از آلودگی و بیماری‌ها و اصول بهداشت در شرایط بحران آشنا شدند.

او در پایان گفت: این آموزش‌ها نقش مهمی در افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی و ارائه خدمات مؤثر و ایمن به حادثه‌دیدگان دارد.