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دوره تخصصی بهداشت، آب و غذا در شرایط اضطراری در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده گفت: دوره تخصصی بهداشت، آب و غذا در شرایط اضطراری با حضور ۲۴ نفر از نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده برگزار شد.
علی سعادتمند افزود: این دوره با هدف ارتقای دانش و مهارت نجاتگران در زمینه بهداشت آب و غذا و افزایش آمادگی آنان برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری و حوادث برگزار شد.
سعادتمند ادامه داد: شرکتکنندگان در این دوره با مباحثی از جمله تأمین و حفظ سلامت آب، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، پیشگیری از آلودگی و بیماریها و اصول بهداشت در شرایط بحران آشنا شدند.
او در پایان گفت: این آموزشها نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروهای امدادی و ارائه خدمات مؤثر و ایمن به حادثهدیدگان دارد.