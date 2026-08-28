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عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تسریع تغییرات اقلیمی و تشدید تبعات آن بر کشاورزی جهان، تصریح کرد: تنها راه و موثرترین راه مقابله با پیامد‌های منفی تغییرات اقلیمی ارتقاء بهره وری است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۱۷:۲۷
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برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، غلامرضا نوری ، وزیر جهاد کشاورزی
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