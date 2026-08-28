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رادیو نمایش صبحهای خود را با برنامه «قند جان» و نگاهی طنز به موقعیتهای آشنای زندگی روزمره، روابط خانوادگی و مناسبات اجتماعی آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با هدف ایجاد لحظاتی شیرین برای شنوندگان، به بازخوانی طنزآمیز ماجراهای رایج از جمله مسائل همسایگی، خواستگاری، محیط کار و اتفاقات روزمره میپردازد.
«قند جان» به کارگردانی امیر زندهدلان و تهیهکنندگی پگاه عموزاده تولید شده و نسیمالسادات صباغان به همراه امیر زندهدلان، نویسندگان آن هستند. همچنین نازنین مهیمنی و محمدرضا قلمبر گویندگی این برنامه را بر عهده دارند.
ماکان رضاییپور، سیما خوشچشم، مهدی نمینیمقدم، مجتبی طباطبایی، مونا صفی، نازنین مهیمنی، امیر زندهدلان، عباس توفیقی و معصومه عزیزمحمدی از هنرمندان این مجموعه نمایشی هستند.
این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ صبح از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود و علاقهمندان میتوانند تکرار آن را در همان روز در ساعتهای ۱۲:۳۰ و ۱۹:۳۰ بشنوند.