تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ با بنز تک در جاده نی ریز_سیرجان سه فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نی ریز گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ با بنز تک در کیلومتر ۶۵ جاده نی ریز_سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی عبادی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه سه فوتی و سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از تثبیت صحنه، ایمن سازی و رهاسازی با ست هیدرولیک، مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر جان‌باختگان را نیز به عوامل انتظامی تحویل دادند.