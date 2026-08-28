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تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ با بنز تک در جاده نی ریز_سیرجان سه فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان نی ریز گفت: گزارشی مبنیبر تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ با بنز تک در کیلومتر ۶۵ جاده نی ریز_سیرجان به هلالاحمر اعلام شد.
مهدی عبادی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد: این حادثه سه فوتی و سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از تثبیت صحنه، ایمن سازی و رهاسازی با ست هیدرولیک، مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر جانباختگان را نیز به عوامل انتظامی تحویل دادند.