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استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تسهیلگری دستگاههای اجرایی در مسیر جوانی جمعیت، گفت: بخشی از راهکارهای حمایت از خانواده قابل اجراست، اما نباید در پیچوخمهای اداری متوقف بماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امیرحسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان از توافق نامهای مابین بیمه سلامت با بخش درمانی بسیجیان کل کشور خبر داد و افزود: قرار است با اجرای این توافق نامه زوجهای نابارور استان برای درمانشان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بیمه تکمیلی شوند. در ضمن نیاز به پرداخت هیچ حق بیمهای هم ندارند، زیرا مدیریت استان و بنیاد تعاون بسیجیان این امر را متقبل میشوند.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز از عزم جدی برای افزایش جمعیت در مدیریت استان گفت و افزود: در بحث اختصاص زمین و فرزند آوری تلاشهایی شده که کافی نیست و در اولین جلسه شورای مسکن استان با جدیت این بحث را دنبال خواهند کرد تا این امر به میزان رضایت بخشی محقق شود.
این جلسه میهمان ویژهای هم داشت دکتر محمداسماعیل اکبری پژوهشگر حوزه جمعیت که حاصل آخرین پژوهشهای خود را در این جلسه ارائه داد .
وی گفت:کشورهای سلطه گر و با رواج فلسفه غرب و جنگ بیولوژیکی، کنترل جمعیت و جدای دین ازشئون زندگی و در نهایت مادی گرایی و فرد گرایی جمعیت را کنترل و سیاستهای خود را در کشورها پیاده کردهاند.
به گفته وی از سال گذشته در استان اصفهان ۹ درصد کاهش موالید داشتیم و میزان شاخص باروری در بانوان واجد شرایط بارداری ۱/۳ است در صورتی که این عدد باید به ۲/۵ برسد.
سند جامع ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان اصفهان هم در این نشست رونمایی شد.
این سند که در ۸۰۰ صفحه تدوین شده، بهعنوان یک نقشه راه عملیاتی برای سیاستگذاری هدفمند در مسیر تعالی و پیشرفت پایدار حوزه زنان و خانواده استان اصفهان ارائه شد.
این سند بر اساس دستورالعمل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت کشور و با هدف بهروزرسانی اطلاعات در سالهای ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تدوین شده است