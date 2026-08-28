افتتاح ۵۴ هزار میلیارد تومان طرح در هفته دولت قزوین
استاندار قزوین در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، با اعلام خبر بهرهبرداری از ۵۴ همت طرح در هفته دولت، از ثبت عملکرد مثبت صادراتی و دستیابی به پایینترین نرخ تورم در کشور خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
محمد نوذری، استاندار قزوین، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهید رجایی، با اشاره به موفقیتهای مدیریتی استان در شرایط جنگ اقتصادی، تصریح کرد: با وجود تمامی فشارها و محدودیتها، دستگاه اجرایی استان با تکیه بر مدیریت منسجم، ضمن تضمین امنیت غذایی، موفق به ثبت عملکرد مثبت در حوزه صادرات شده است. وی هدفگذاری مدیریت استان برای سال جاری را افزایش دو برابری صادرات به منظور شتاببخشی به توسعه منطقه عنوان کرد.
افتتاح ۵۴ همت پروژه و نهضت مدرسهسازی
نوذری با ارائه گزارش عملکرد عمرانی استان، از تعریف و بهرهبرداری از ۵۴ هزار میلیارد تومان پروژه در هفته دولت خبر داد.
وی همچنین به مشارکت فعال خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی اشاره کرد و افزود: با بهرهگیری از توان خیران و صنعتگران، مشارکت خیرین در توسعه استان چهار برابر شده و ثمره آن، کلنگزنی و تکمیل ۷۰ مدرسه در این بازه زمانی است.
عبور از چالشهای آب و انرژی
استاندار قزوین با اشاره به اولویتبندی رفع گرههای کور زیرساختی، از پیشرفت پروژههای کلان خبر داد.
وی گفت: پروژه انتقال آب از سد طالقان برای ۱۶ شهر و ۱۹۴ روستا با حضور پیمانکاران قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) در حال اجراست. همچنین سدهای بالاخانلو و نهب با جذب ۱۲۰ درصدی اعتبارات، با سرعت در حال تکمیل هستند.
به گفته استاندار ؛ ظرفیت تولید برق خورشیدی استان با یک جهش قابلتوجه، از ۷ مگاوات به ۱۲۰ مگاوات افزایش یافته و پیشبینی میشود تا پایان سال با عبور از مرز ۲۰۰ مگاوات، ۲۰ درصد برق استان از این طریق تأمین شود.
تحول در حوزه مسکن، راه و سلامت
در حوزه مسکن، پیشرفت فیزیکی مسکن ملی از ۳۳ درصد به ۸۵ درصد ارتقا یافته و تاکنون ۵ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. تکمیل بیمارستانهای ۷۰۰ تختخوابی و شهید رجایی، احداث ۱۴۷ کیلومتر جاده روستایی، گازرسانی به ۵۹ روستا و کسب رتبه نخست کشور در حوزه فیبر نوری، از دیگر دستاوردهای عمرانی ذکر شده در این گزارش است.
الموت؛ محور گردشگری بینالمللی
استاندار قزوین در پایان، ثبت جهانی الموت را فرصتی استثنایی برای ایجاد کسبوکارهای پایدار دانست و از کلنگزنی نخستین هتل ۵ ستاره در این منطقه خبر داد.
وی همچنین از عموم مردم برای شرکت در برنامههای «هفته قزوین» از هفتم شهریورماه و رویداد ملی «ایرانِ جان» جهت آشنایی با ظرفیتهای استان دعوت به عمل آورد.