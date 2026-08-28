استاندار قم گفت: برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی باید از ظرفیت مراکز علمی، مذهبی، انتظامی، قضایی و گروه‌های مردمی به شکل هماهنگ استفاده شود و از پراکنده‌کاری در این حوزه پرهیز کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای اکبر بهنام‌جو استاندار قم، در نشست با جمعی از علما و فضلای استان، با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، گفت: برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی باید از ظرفیت مراکز علمی، مذهبی، انتظامی، قضایی و گروه‌های مردمی به شکل هماهنگ استفاده شود و از پراکنده‌کاری در این حوزه پرهیز کنیم.

استاندار قم ادامه داد: مجموعه‌های انتظامی و قضایی در موضوع حجاب و عفاف اقدامات خود را انجام می‌دهند، اما در کنار اقدامات قانونی، لازم است مردم و گروه‌های مردمی نیز سازماندهی شوند و مؤسسات و مجموعه‌های فرهنگی با آموزش و برنامه‌ریزی مناسب در این عرصه حضور مؤثرتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر نقاط اشتراک جامعه در مسائل فرهنگی گفت: حتی در میان افرادی که در موضوع حجاب با هنجار‌های موجود همراه نیستند، مخالفت جدی با برهنگی وجود دارد و می‌توان بر همین نقاط اشتراک برای تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی تمرکز کرد.

آقای بهنام جو در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره کانون‌های اصلی گردوغبار گفت: از سال گذشته مطالعاتی در زمینه شناسایی کانون‌های اصلی گردوغبار انجام شده و عملیات درختکاری و مقابله با بیابان‌زایی در این مناطق آغاز شده است که این اقدامات امسال نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها تلاش می‌کنیم همه گروه‌ها و ظرفیت‌های موجود را پای کار بیاوریم تا بتوانیم در زمینه مقابله با گردوغبار اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

استاندار با اشاره به محدودیت منابع مستقیم دولت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین تأکید کرد و افزود: ظرفیت بسیار خوبی در میان مردم و خیرین وجود دارد که در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی و ورزش مشارکت می‌کنند و باید زمینه حضور و استفاده از این ظرفیت‌ها در سایر حوزه‌های مورد نیاز استان نیز فراهم شود.

آقای بهنام‌جو در ادامه به موضوع توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: درباره ادامه مسیر طرح منوریل، گزینه‌های مختلفی در حال بررسی است و تلاش می‌شود با انجام مطالعات و برآورد‌های لازم، بهترین تصمیم برای ادامه این پروژه اتخاذ شود.

وی افزود: یکی از گزینه‌های مطرح، استفاده از ظرفیت خط و سازه‌های ایجادشده و ادامه مسیر به شکل ترکیبی است که پس از تکمیل بررسی‌ها و برآورد هزینه‌ها، موضوع برای تصمیم‌گیری و جلب نظر عمومی مطرح خواهد شد.