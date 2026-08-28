به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رئیس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان طارم با اعلام این خبر گفت: این طرح به منظور ارتقای ایمنی آمد وشد، تسهیل در جابه‌جایی بار و مسافر، بهبود دسترسی روستاییان به مراکز خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای منطقه اجرا شده است.

به گفته نجفی، با تشریح جزئیات این طرحها ، بهسازی و آسفالت مسیر پل انذر به پل جزلا به طول ۶ کیلومتر ،محور جزلاندشت به نوکیان به طول ۶ کیلومتر از جمله این طرحها دانست که نقشی کلیدی را در تسهیل ارتباطات بین‌روستایی و ارتقای ایمنی عبور و مرور اهالی دارد.

علاوه بر این، یک کیلومتر از راه روستایی جزلا به همراه ۴ کیلومتر از محور شریانی و پرتردد درام به گیلوان بهسازی و آسفالت شده و زیر بار ترافیک رفته است که این اقدامات، کاهش سوانح جاده‌ای و روان‌سازی جریان ترافیک محصولات کشاورزی منطقه را به همراه خواهد داشت.