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قهرمان کشتی جهان به پویش قرار همدلی مدیریت مصرف انرژی پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رحمان عموزاد، قهرمان کشتی جهان و چهره ملی ورزش کشور، با حضور در امور برق بهشهر و پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، به جمع همراهان این حرکت فرهنگی و اجتماعی برای مدیریت مصرف برق پیوست.
در این پویش از مشترکان برق درخواست میشود با تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد و رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف، در تأمین پایدار برق و کاهش فشار بر شبکه در روزهای گرم سال سهیم باشند.
پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» با هدف ترویج فرهنگ صحیح مصرف و جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف برق در حال اجراست و حضور قهرمانان و چهرههای محبوب ورزشی میتواند نقش مؤثری در انتقال پیام این پویش به جامعه داشته باشد.