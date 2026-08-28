به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میز خدمت اداره کل بازرسی وزارت کشور، استانداری تهران و فرمانداری تهران به مناسبت هفته دولت، با حضور حسین خوش‌ اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، هادی شرفی مدیرکل بازرسی استانداری تهران و معاونان فرمانداری تهران در مصلی امام خمینی و محل برگزاری نماز جمعه تهران برپا شد.

فرماندار تهران به همراه سایر مسئولان با حضور در میز خدمت، به صورت مستقیم با شهروندان و نمازگزاران دیدار و گفت‌وگو کردند. همچنین درخواست‌ها، مسائل و مطالبات مراجعه‌کنندگان مطرح و موضوعات مربوط به حوزه‌های مختلف بررسی و رسیدگی شد.