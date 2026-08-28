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ساختمان امداد شهری جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان با حضور انصاری معاون استاندار فارس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ساختمان امداد شهری و اداری این جمعیت با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۶۹۲ متر مربع، با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال و پس از هفت سال به بهرهبرداری رسید.
این ساختمان با هدف توسعه زیرساختهای امدادی و اداری جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان و فراهمکردن فضای مناسب برای ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی از عملیاتهای امداد و نجات به بهرهبرداری رسیده است.