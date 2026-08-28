مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: مردم فقط درصوت نیاز واقعی و خالی بودن باک خودرو به جایگاه‌ها مراجعه کنند تا از تشکیل صف‌های غیرضروری و طولانی جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این روزها، حتما شما هم صف‌های طولانی بنزین را دیده‌اید که در برخی شهر‌ها خودنمایی می‌کنند، افزایش ناگهانی مراجعه به پمپ بنزین‌ها زمانی آغاز شد که همهمه‌هایی راجع به شرایط تامین و قیمت بنزین همه جا پیچید.

همین همهمه‌ها و صف‌ها کافی بود تا آمار مصرفی جدید در کشور ثبت شود، مصرف روزانه بنزین در کشور به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید.

گرچه ایران با داشتن بیش از ده پالایشگاه، روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند، اما عواملی که می‌توان اصلی‌ترین آن را کیفیت خودرو‌های داخلی دانست، تقاضای مصرف را از حد توان پالایشگاه‌های کشور بالاتر برده است.

اکنون هم کافی بود به افزایش سالانه مصرف، آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های انرژی کشور در جنگ وارد شده و همینطور افزایش سفر‌های هفته‌های آخر تابستان، حواشی خبر‌ کمبود بنزین و تغییر قیمت آن اضافه شود تا صنعت نفت ایران آمار‌های جدیدی از مصرف سوخت را تجربه کند و صف‌ خودرو‌ها با فاصله بسیار از پمپ بنزین‌ها شکل بگیرد.

این درحالی است که کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: ترافیک مانع از رسیدن به موقع تانکر‌های سوخت‌رسان به جایگاه‌ها می‌شود، مردم درصوت نیاز واقعی و خالی بودن باک خودرو به جایگاه‌ها مراجعه کنند تا از تشکیل صف‌های غیرضروری و طولانی جلوگیری شود.

جزئیات بیشتر در گزارش محبوبه شریفی گل، خبرنگار حوزه انرژی خبرگزاری صداوسیما: