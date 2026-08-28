به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛آیین کلنگ‌زنی ساختمان امداد شهری و مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب با حضور محمدجوادعسکری نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از خیرین برگزار شد.

این طرح خیرساز با مشارکت حاج کاوس خورسند و به یاد مرحومین حاج شیروان و عبدالرضا خورسند احداث می‌شود.

ساختمان امداد شهری و مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلال‌احمر داراب در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع و در دو طبقه، با برآورد اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

این مرکز در بلوار سپاه، جنب سالن ورزشی جمعیت هلال‌احمر داراب احداث می‌شود و پس از بهره‌برداری، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم امدادی شهرستان داراب، نقش مؤثری در فرماندهی و هماهنگی عملیات، مدیریت حوادث و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان خواهد داشت.