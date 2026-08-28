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آیین کلنگزنی ساختمان امداد شهری و مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛آیین کلنگزنی ساختمان امداد شهری و مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب با حضور محمدجوادعسکری نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از خیرین برگزار شد.
این طرح خیرساز با مشارکت حاج کاوس خورسند و به یاد مرحومین حاج شیروان و عبدالرضا خورسند احداث میشود.
ساختمان امداد شهری و مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلالاحمر داراب در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع و در دو طبقه، با برآورد اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.
این مرکز در بلوار سپاه، جنب سالن ورزشی جمعیت هلالاحمر داراب احداث میشود و پس از بهرهبرداری، بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم امدادی شهرستان داراب، نقش مؤثری در فرماندهی و هماهنگی عملیات، مدیریت حوادث و ارتقای سرعت و کیفیت خدماترسانی به حادثهدیدگان خواهد داشت.