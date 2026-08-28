به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نوای دف مولودی و مدیحه‌سرایی فضای پارک مولوی کرد را عطرآگین کرد و گروه‌هایی از سقز، سنندج و بوکان در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند.

شهرداری و شورای اسلامی شهرسقز نیز می‌گویند سالانه بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی با حضور مردم برگزار می‌شود.

باران رحمت، برای سومین سال پیاپی بهانه‌ای شد برای گردهمایی مردم سقز جشنی که با نوای دف و مولودی، رنگی از همدلی و نشاط روبه این شهر بخشید.