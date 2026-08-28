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جشن بزرگ باران رحمت برای سومین سال پیاپی با حضور بیش از سه هزار نفر در پارک مولوی کرد شهر سقز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نوای دف مولودی و مدیحهسرایی فضای پارک مولوی کرد را عطرآگین کرد و گروههایی از سقز، سنندج و بوکان در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند.
شهرداری و شورای اسلامی شهرسقز نیز میگویند سالانه بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی با حضور مردم برگزار میشود.
باران رحمت، برای سومین سال پیاپی بهانهای شد برای گردهمایی مردم سقز جشنی که با نوای دف و مولودی، رنگی از همدلی و نشاط روبه این شهر بخشید.