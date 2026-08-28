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سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: روی بازیکنان دعوت شده به تیم امید حساب باز کردیم و مخالفتم را با حضور آنها در اردویی که از هفتم شهریور آغاز میشود، اعلام کردم.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار روز شنبه پرسپولیس مقابل ملوان بندر انزلی در هفته چهارم لیگ برتر گفت: به عنوان یک هوادار در وهله اول و بعد به عنوان مربی پرسپولیس از باخت هفته گذشته ناراحت هستم. به همه هواداران حق میدهم ولی این همه هجمه طبیعی نیست. هوادار ما هوشیار باشد. آنقدر در دو بازی اول و حتی نیمه اول مقابل تراکتور خوب کار کردیم که رقبا ترسیدهاند.
وی افزود: احساس خطر کردهاند و میخواهند بین هواداران تفرقه ایجاد کنند. از هواداران میخواهم هوشیار باشند و فریب این افراد را نخوردند. واقعا تیم خوبی داریم و از آنها میخواهم فردا ورزشگاه را پر کنند و بازیکنان را مورد حمایت قرار دهند. به هواداران قول میدهم خیلی زود به بالای جدول بر میگردیم و برای قهرمانی میجنگیم.
تارتار تصریح کرد: با یک تیم جوان و خوب بازی داریم. ملوان از تیمهای ریشه دار لیگ ماست و خاطرات خیلی خوبی با این تیم داشته و علاقه قلبی به این تیم دارم. کادرفنی بیسار خوبی دارند. زارع و همکارانش با سختیهایی که بوده میجنگند و تیم قابل احترامی هستند ولی ما پرسپولیس هستیم و هر بازی برای بردن بازی میکنیم؛ مخصوصا با نتیجه هفته گذشته محکوم به بردن هستیم.
سرمربی پرسپولیس اظهار داشت: بچههای ما کاملا شرایط را درک میکنند و تمرینات فوقالعادهای انجام دادهاند. باخت هفته قبل را هم باید زود فراموش کنیم، چون یک فصل طولانی در پیش داریم و بازیها نزدیک به هم است. در مجموع ۱۲، ۱۳ دیداری که امسال تدارکاتی و رسمی انجام دادیم، این اولین باخت ما بود. اواخر بازی اشتباهاتی رخ داد که به من برمیگردد و مسئولیت آن شکست هم با من است؛ بنابراین شرایط بدی نداریم و توانستیم بازیهای خوبی انجام دهیم. در مسابقه فردا محکوم به بردن هستیم و منتظر حمایت هوادارانمان.
وی در خصوص مصدومیت ارونوف در بازی دوستانه پرسپولیس و شایعاتی که در این خصوص به وجود آمد، گفت: ارونوف از بازیکنان خوب ماست. از نظر شخصیتی هم فوقالعاده است. یک مقدار دیر به جمع ما اضافه شد. فقط میتوانیم ۱۱ بازیکن انتخاب کنیم و پنج بازیکن تعویضی داشته باشیم. اگر میتوانستم همه بازیکنان را بازی دهم برای من خوب بود و همه راضی میشدند ولی قانون این اجازه را نمیدهد. ارونوف از ترکیب اولیه جا مانده ولی به تناوب استفاده میشود. انصافاً هم حرفهای تمرین میکند. بحث مصدومیت او هم جزئی بود که در بازی دوستانه پیش آمد و از بازی خارج شد. خوشبختانه مشکل خاصی ندارد.
تارتار در واکنش به این موضوع که پرسپولیس کمی مقابل تراکتور ترسو بازی کرد و شاید اگر این اتفاق نمیافتاد نتیجه بهتری به دست میآمد، عنوان کرد: در مورد بازی قبل گفتم که مقصر اصلی من بودم و از هواداران عذرخواهی کردم، ولی یک تیم نمیتواند ۹۰ دقیقه پر فشار بازی کند. تیمی که نیمه اول پرس سنگین ایجاد میکند، طبیعی است در نیمه دوم افت کند. فقط هم پنج تعویض میتوانیم انجام دهیم. باید طوری برنامهریزی کنیم که ۹۰ دقیقه خوب به پایان برسانیم. برای نیمه دوم باید بهتر عمل کنیم هرچند در بازی با استقلال خوزستان دو گل در نیمه دوم زدیم.
وی اضافه کرد: مقابل تراکتور، چون باختیم هر چه بگویم بهانه میشود. زمین چمن استادیوم تبریز استاندارد نبود. میگفتند چمن هیبریدی است و به همین خاطر سرعت زیادی توپ پیدا میکرد و در انتقال دچار مشکل شدیم. آن بازی تمام شده و تمرکزمان روی دیدارهای پیش رو است. نه من و نه بچهها حق اشتباه نداریم و انشاءالله از فردا روند خوب دو هفته اول را ادامه دهیم.
سرمربی پرسپولیس درباره فشار زیادی که طی هفتههای گذشته به دانیال ایری به دلیل اشتباه در بازی با تراکتور آمده تاکید کرد: من دیدم یکسری از دوستان گفتند که نباید ایری بازی میکرد. در صورتی که ایری در دو سه سال گذشته یکی از بازیکنان فیکس لیگ بوده و در سیستم سه دفاعه بازی کرده و از جام جهانی آمده است. طبیعی است که بتواند به ما کمک کند. یک هفتهای با ما تمرین کرد. به هر حال وقتی اشتباه انجام شود این حواشی به وجود میآید ولی مسئولیت اشتباه ایری هم با من است.
تارتار در پاسخ به سوالی درباره اردوی تیم فوتبال امید و درخواست آنها برای حضور چند بازیکن پرسپولیس گفت: مخالف اردوی تیم امید هستم. ما به بازیکنان نیاز داریم و هزینه کردیم که به تیم ما کمک کنند. تصمیم گیرنده نهایی مدیریت باشگاه است ولی من مخالفت خودم را اعلام کردم. فکر میکنم مدیران باشگاه نیز هم نظر ما هستند.