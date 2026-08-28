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شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیرات ، جریان گاز بخشی از مشترکان بندرانزلی ، فردا ۷ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شرکت گاز گیلان در اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل تعمیرات خطوط گاز و در راستای پایداری شبکه توزیع، گاز مشترکان بندرانزلی در خیابان کارگر تا اختر کاویان و کوچههای منشعب فردا شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۴ قطع میشود.
شرکت گاز گیلان از مشترکان خواست هنگام قطعی جریان گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و ماموران شرکت به محض پایان عملیات تعمیر، جریان گاز را وصل خواهند کرد.