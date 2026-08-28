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اتحاد مردم ایران در تجمعات شبانه

در شب صد و هشتادم اجتماعات شبانه مردم خبرنگار صدا و سیما با یک شگفتانه به سراغ مردم رفته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۱۷:۱۱
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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