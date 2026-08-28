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تصادف موتور سیکلت درجاده لامرد_واروی سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنی بر تصادف دو موتور سیکلت در کیلومتر ۱۰ جاده لامرد _واروی به هلالاحمر اعلام شد.
حسن مقیمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر، با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد: این حادثه سه مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، مصدومان را برای ادامه مراحل درمانی با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد منتقل کردند.