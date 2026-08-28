به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: برای مدیریت بهینه منابع آبی استان و رسیدن به نقطه ایده‌آل در بهره‌برداری از توان آبی استان، سه دسته برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تدوین کرده که در همه این بخش‌ها طرح‌هایی در حال اجرا هستند.

حیدر داوودیان افزود: در بخش طرح‌های کوتاه‌مدت مانند ساخت سد‌های انحرافی و ایستگاه‌های پمپاژ، در هفته دولت امسال ۱۹ مورد طرح زودبازده با اعتبار ۹۷ میلیارد تومان برای بهره‌برداری آماده شد.

وی با بیان اینکه هنوز تا نقطه ایده‌آل در مدیریت منابع آبی و بهره‌وری آب موجود فاصله زیادی داریم گفت: در مازندران حدود ۱۰ درصد آب‌های سطحی مهار می‌شود و برای این‌که به نقطه مناسب و پایدار در تامین آب برسیم نیاز است هر چه سریع‌تر طرح‌هایی مانند سد سجادرود، سد هراز و سد زارم‌رود را به بهره‌برداری برسانیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به شرایط منابع آبی استان گفت: در مازندران حدود ۳۲ درصد کاهش منابع آبی داریم و آورد رودخانه‌های مناطق مرکزی و شرقی استان از خردادماه امسال تاکنون به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

وی یکی از دلایل این وضعیت را وابستگی بخش قابل توجهی از آورد رودخانه‌ها به برف و ذوب برف دانست و افزود: در زمینه ذوب برف نیز اتفاقاتی رخ داده است. با گرم شدن زمین، تراز نشست برف در ارتفاعات افزایش یافته و در کوه‌هایی که ارتفاع زیادی ندارند، نشست برف اتفاق نمی‌افتد که این موضوع بر منابع آب استان اثرگذار است.