به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، آیت الله حسینی همدانی با تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد خجسته رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، محبت به خاندان پیامبر اکرم (ص) را از مهمترین عوامل انسجام‌بخش و حلقه اتصال میان تمام مذاهب اسلامی دانست.

خطیب جمعه کرج نامگذاری این ایام را تدبیری هوشمندانه در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان اسلام دانست و افزود: تمرکز جبهه استکبار بر ایجاد گسست و تفرقه در بین مسلمانان برای حفظ بقای خود است، امروز وحدت، یک ضرورت شرعی و راهبردی برای جهان اسلام است و بهترین راه مقابله با دشمنان قسم‌خورده، تمسک به اصول بنیادین وحدت‌بخش است.

امام جمعه کرج گفت: هدف نهایی دشمنان، تضعیف قدرت اسلام و نابودی امت اسلامی است؛ از این‌رو، امروز وحدت به عنوان سلاح استراتژیک در برابر دشمنی است که بقای خود را در اختلاف ما می‌بیند.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: امروز تمام آزادگان عالم در کنار مسلمانان از هر مذهب و آیینی در مقابل جبهه استکبار و به ویژه آمریکای جهانخوار ایستاده‌اند و با شعاری واحد، خواهان پایان یافتن توطئه‌های نظام سلطه هستند.

خطیب جمعه کرج گفت: وحدت امت اسلامی تنها راه برون رفت از بحران‌های تحمیلی دشمنان است و امروز اتحاد مقدس میان ملت‌های مسلمان، سلاحی قدرتمند در برابر جنگ روانی و شناختی دشمن است که مسیر عزت و اقتدار جهان اسلام را هموار می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز ادامه داد: دشمنان اسلام با اتاق‌های فکر تفرقه‌افکن، تلاش دارند میان مسلمانان جدایی بیاندازند، اما حرکت در مسیر مشترکات، تنها راه خنثی‌سازی این دسیسه‌ها است.

امام جمعه کرج با اشاره به جنایت‌های بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و فلسطین گفت: وضعیت اسفبار امروز مردم مظلوم فلسطین و کشتار کودکان و زنان در سایه بی‌عملی مجامع بین‌المللی نتیجه مستقیم عدم وحدت میان دولت‌های اسلامی است؛ اگر امت اسلامی متحد بودند، دشمنان هرگز جرات چنین گستاخی‌هایی را نداشتند.

آیت‌الله حسینی همدانی افزود: جبهه مقاومت نمودی از وحدت واقعی است و همین وحدت منسجم در جبهه مقاومت، آتشی به جان آمریکا و صهیونیست‌ها انداخته و هر هفته با شعار‌های کوبنده ملت‌های آزاده، این آتش برافروخته‌تر می‌شود.

امام جمعه کرج با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب خطاب به دولت‌های منطقه گفت: دولت‌های عربی باید بدانند آمریکا هرگز قابل اعتماد نیست و آنها را تنها به چشم ابزاری برای حفظ رژیم صهیونیستی و منافع استکباری خود می‌بیند؛ تجربه جنگ‌های اخیر به‌وضوح نشان داد که آمریکا حتی حافظ امنیت این کشور‌ها نیز نیست و جنگ رمضان صدق گفتار ایشان را مشخص کرد.

وی همچنین اتحاد مقدس داخلی را عاملی برای بالندگی جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران دانست و گفت: این وحدت، پشتوانه امنیت ملی است که همزمان جلوی اختلافات داخلی را می‌گیرد و از مظلومان دفاع می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه سخنان خود به جنگ روانی دشمن در حوزه اقتصاد و معیشت پرداخت و افزود: جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تحت فشار و تحریم‌های اقتصادی بوده و این فشار‌ها همواره وجود داشته است، اما عده‌ای نباید به بهانه مشکلات اقتصادی، سازش با دشمن را کوک کنند یا از آرمان‌های انقلاب و موضوع غنی سازی دست بکشند.

آیت‌الله حسینی همدانی با تاکید بر لزوم تقویت پیوند‌های اجتماعی در محلات، مساجد و خانواده‌ها، گفت: اتحاد و انسجام داخلی، قویترین پاسخ به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن است که می‌خواهد با تمرکز بر معیشت، میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند.

وی در ادامه اضافه کرد: بیایید در مسیر و مدار مردم مبعوث حرکت کنید، مردمی که با تمام سختی‌های معیشتی و گرفتاری‌های متعددی که دارند ۶ ماه است که در خیابان هستند و هرگز زیر بار ذلت و خواری و حقارت نخواهند رفت، به مردم مبعوث‌شده و رهبر انقلاب گوش کنید.

امام جمعه کرج ادامه داد: هر محوری غیر از ولایت، مردود و غیرقابل قبول است؛ وقتی از وفاق صحبت می‌کنیم، یعنی همه افراد در هر کاری که هستند باید همراه باشند.

نماینده ولی فقیه در البرز گفت: این گروه دائم به یک طرف می‌افتند؛ بحث از چادر می‌شود، چیز دیگری می‌گویند ما بحث حجاب را داریم که بحث مفصل خودش را دارد؛ آن چیزی که مورد نظر است پوشش است و آن پوشش باید باشد؛ در یک مقطعی هم راجع به چادر گفته می‌شد به عنوان «حجاب برتر»، اما امروز مسئله چادر از «حجاب برتر» و این‌گونه اسامی بالاتر رفته و نقش هویتی پیدا کرده است، برای ما هویت تشیع در گرو همین مسئله است.

امام جمعه کرج در ادامه اضافه کرد: کسی که پایبندی کاملی به دین و ارزش‌های انقلابی ندارد و معیارش فقط تعداد لایک‌هایی است که در صفحه‌اش می‌خورد و هرچه بالاتر برود بیشتر خوشحال می‌شود، صدای او را می‌شنویم، اما صدای میلیون‌ها نفر مردم مسلمان و معتقد و متدین و ارزش‌های دینی و دغدغه‌مند عفت و حیا و ناموس و خانواده را بشنوید و نسبت به آن اقدام کنید؛ مسئول کشور وقتی راجع به حجاب و چادر موضع‌گیری می‌کند باید بداند که این حرف درستی نیست که ما نمی‌پذیریم؛ لااقل غیورانه باید وارد شد.

آیت الله حسینی همدانی افزود: مثل شهید رئیسعلی دلواری، سردار بزرگ مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران، هر منطقه‌ای به افرادی نیاز دارد که بفهمند درست و به‌موقع عمل کنند؛ دوازدهم شهریور، سالگشت شهادت این بزرگوار و روز مبارزه با استعمار انگلیس نامیده شد تا از غیرت و شجاعت و ایستادگی مردم ایران در مقابل قدرت‌های استعماری تقدیر شود؛ برای بقیه سرداران بزرگ ایران که در طول تاریخ و به‌خصوص در این یک سال گذشته به شهادت رسیدن، طلب رفعت مقام می‌کنیم.

وی ادامه داد: ماهیت استکبارستیزی مردم ایران که اجازه دخالت بیگانه در امور داخلی و سرنوشت کشور را نمی‌دهند در مقاطع خاص خودش را نشان داده است؛ یکی از آن زمان‌ها، جنگ جهانی اول و دستور و فتوایی بود که آیت‌الله لاری دادند؛ جریانی که اتفاق افتاد و دشمن و این انگلیسی‌ها در جنوب کشور پیچیده شدند؛ یکی هم همین روز‌هایی است که الان در آن قرار داریم که حضور مردم در خیابان، همین پیام را دارد که اجازه دخالت به بیگانه نمی‌دهیم؛ دشمن مجهز در مقابل ما باشد و هر روز یک رنگی از تجهیزات خود را به رخ ما بکشداما آن چیزی که قدرت استکباری جهان را در هم می‌شکند و تا امروز آبروی استکبار را برده، ایمان به هدف و وحدت و اتحاد ملی بوده است.