فرمانده انتظامی شهرستان خمام از کشف هزار و ۷۲۰ قوطی نوشیدنی انرژی زای خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ایمان جهاندیده گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در یک انبار، مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضائی از محل مورد نظر بازرسی کردند.

وی افزود: در این بازرسی یک هزار و ۷۲۰ قوطی نوشیدنی انرژی‌زای خارجی بدون اسناد و مدارک معتبر گمرکی کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمام خاطرنشان کرد: ۲ متهم ۴۵ و ۶۸ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.