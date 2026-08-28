رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: گزارش‌های نبرد هرمز نماد امر به معرف در دفاع از کیان ایران اسلامی، پاس داشت زبان پارسی و نهی از منکر در شکست روایت دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام والمسلمین آکردی در مراسمی از حسین اژد‌هایی خبرنگار صدا و سیمای مرکز خلیج فارس قدردانی کرد و گفت: گزارش‌های نبرد هرمز و ارتباط‌های زنده این خبرنگار با خبر نیمروزی و شبکه خبر هم روایتگر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و هم همزمان شکوه و لطافت زبان پارسی را برای مخاطبان بیش از پیش عیان می‌کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های دیگر کارکنان واحد خبر مرکز خلیج فارس افزود: وظیفه ملی و دینی من بود تا در سفر به بندرعباس از عملکرد صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در جنگ تحمیلی سوم و به ویژه نبرد هرمز سپاسگزاری کنم.