همزمان با هفته دولت ده‌ها طرح در استان کرمان از جمله کارخانه تولیدکنتور مکانیکی و کنتور هوشمند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز هم‌زمان با هفته دولت، کارخانه راد نیرو را افتتاح کرد

این کارخانه با ظرفیت تولید ماهانه پنج هزار دستگاه کنتور مکانیکی و هزار دستگاه کنتور هوشمند اولتراسونیک، گامی در مسیر توسعه تولید تجهیزات اندازه‌گیری و هوشمندسازی شبکه‌های مصرف به شمار می‌رود.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع ساخته شده و زمینه اشتغال ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم را فراهم کرده است.

همچنین بهره‌برداری از طرح افزایش تولید کاتد مس در بردسیر با سرمایه‌گذاری ۱.۵ همتی با حضور استاندار کرمان آغازشد.

همزمان با هفته دولت، طرح افزایش تولید کاتد مس به روش هیپ‌لیچینگ در شرکت «گلزار معدن بارز» بخش گلزار شهرستان بردسیر با سرمایه‌گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و با حضور استاندار کرمان به بهره‌برداری رسید و کاتد مس با خلوص ۹۹.۹۹۵ درصد در این مجموعه تولید خواهد شد.

مرکز تصویربرداری و غربالگری سرطان امام رضا (ع) بیمارستان قائم بردسیر هم با حضور استاندار کرمان آغازبکار کرد.

این مرکز با زیربنای ۶۰۰ مترمربع و اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال، با مشارکت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به بهره‌برداری رسید.

همزمان با هفته دولت، ۱۰۰ طرح عمرانی، اقتصادی، ورزشی و زیرساختی با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان در شهرستان نرماشیر به بهره‌برداری رسید.

در بخش اقتصادی، دو طرح سردخانه و صنایع بسته‌بندی با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین ترانس برق روستای عزیزآباد پایین با اعتبار ۲ میلیارد تومان، چاه آب آشامیدنی روستای قلعه شهید با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای محمدآباد پشترود با اعتبار ۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

در مجموع، ۱۰۰ طرح با اعتبار ۳۴۰ میلیارد تومان در نرماشیر به بهره‌برداری رسید.

در کهنوج در روستا‌های حاشیه هلیل بخش مرکزی این شهرستان، ایجاد دو طرح خانه بهداشت، طرح هادی، آسفالت معابرو طرح روشنایی در حدود ده روستا به بهره‌برداری رسید.

در کوهبنان ورودی این شهر از سمت یزد و بافق بانام بلوار شهید حاج یدالله طالبی ساخته شد و همچنین بوستان ورزشی و تفریحی بانوان در کیانشهر در محوطه‌ای به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع افتتاح شد.

مرحله دوم طرح گسترش محوطه امام‌زاده بی بی عصمت هم به عنوان یکی از قطب‌های زیارتی و گردشگری منطقه بهره برداری شد.

در زرند۱۲۲ طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی در روستا‌های بخش مرکزی و دهستان‌های بهشت وحدت، محمدآباد، سربنان، جرجافک و اسلام‌آباد مورد بهره برداری قرار گرفت.

بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر روستایی، ساخت زمین چمن مصنوعی، اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی و تصفیه‌خانه روستای حمیدیه از جمله این طرحهاست.

بهره‌برداری از ۴ طرح عمرانی و زیرساختی با اعتبار ۲۰۵ میلیارد تومان در عنبرآباد آغازشد وبا اجرای طرح‌های راهداری، بیش از ۱۵ روستا و آبادی از راه آسفالته بهره‌مند شدند و بخشی از مشکلات تردد و دسترسی روستاییان برطرف شد.

یک واحد سردخانه و بسته‌بندی محصولات کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد تومان و ظرفیت هزار و ۵۰۰ تن به بهره‌برداری رسید و زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر فراهم شد.

در بخش راین، آسفالت خیابان‌های بهشتی، مولوی و صاحب‌الزمان به اتمام رسید، کارگاه تولید قطعات بتنی و موزائیک شهرداری افتتاح و آسفالت معابر روستای ظهرود بهره برداری شد.

پنج طرح جدید از جمله بهسازی پارک قائم راین نیزآغاز شد.

در اندوهجرد زمین چمن مصنوعی محله گودیز و آموزشگاه شهید بهشتی افتتاح شد؛ آسفالت خیابان اصلی دو روستای زوار و هنزا، با ده هزار متر مربع به بهره برداری رسید و اصلاح هندسی ورودی شهر اندوهجرد آغاز شد.

مرحله نخست بوستان طبیعت شهر خورسند شهربابک با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان آغاز شد.