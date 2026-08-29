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معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان از راهاندازی مرکز آموزش مقدماتی مشمولان نظام وظیفه خبر داد و گفت: مشمولان گیلانی از این پس دوره آموزشی خود را در استان محل سکونت خود طی کرده و در همین استان بهکارگیری میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ اسماعیل رجبزاده با اعلام این خبر اظهارداشت: در راستای تسهیل فرآیند خدمت سربازی، حفظ ارتباط مشمولان با خانواده و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت نیروهای بومی، مرکز آموزش مقدماتی مشمولان نظام وظیفه در شهرستان املش راهاندازی شده است.
وی افزود: با آغاز فعالیت این مرکزکه پس از سالها پیگیری مستمر محقق شده است، مشمولان خدمت سربازی میتوانند دوره آموزش مقدماتی خود را در مرکز آموزش صاحب الزمان (عج) پلیس گیلان در شهرستان املش سپری کنند و پس از پایان دوره نیز متناسب با نیازهای سازمانی، در یگانهای فرماندهی انتظامی استان گیلان بهکارگیری شوند.
معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی گیلان با بیان اینکه این طرح مشمولان غایب را نیز در بر میگیرد، گفت: مشمولان غایب نیز میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) و طی مراحل قانونی، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کرده و از ظرفیت پیشبینیشده در این طرح بهرهمند شوند.