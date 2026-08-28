به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف در حاشیه مراسم آغاز عملیات مرمت مسجد تاریخی شکر بار گفت: این شهرستان دارای ۱۶ مسجد تاریخی است که هر یک از آنها بخش مهمی از تاریخ و هویت فرهنگی منطقه را در خود جای داده‌اند.

آسیایی افزود: قدیمی‌ترین مسجد تاریخی شهرستان خواف، مسجد گنبد است که قدمت آن به دوره سلجوقیان باز می‌گردد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواف گفت: عملیات مرمت مسجد تاریخی شکر بار با مشارکت شهرداری و زیر نظر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان اجرا می شود و هدف از این اقدام، حفاظت از آثار تاریخی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه است.

محمود باعقیده افزود: این مسجد تاریخی که قدمت آن به دوره تیموریان باز می‌گردد، از بنا‌های ارزشمند شهرستان به شمار می‌رود و عملیات مرمت آن با هدف استحکام‌بخشی و صیانت از ارزش‌های معماری و تاریخی بنا در دستور کار قرار گرفته است.

از مجموع ۴۵۰ اثر تاریخی شناسایی شده در شهرستان خواف، ۱۰۰ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مرکز شهرستان ۱۷۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان، در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است.