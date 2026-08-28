بشیکتاش ترکیه در قرعه‌کشی مرحله اصلی لیگ اروپا با یک تیم اسرائیلی روبه‌رو شد و طبق برنامه، این تیم را در استانبول میزبانی خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این دیدار یادآور مسابقه بشیکتاش با یک تیم اسرائیلی در سال ۲۰۲۴ است که به دلیل مسائل امنیتی از استانبول به دبرسن مجارستان منتقل و بدون حضور تماشاگر برگزار شد.

بشیکتاش پیش از این نیز در فصل ۲۰۱۶–۲۰۱۷ لیگ اروپا با همین تیم اسرائیلی روبه‌رو شده بود و هر دو دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشت.

تاریخ و ساعت دقیق دیدار هنوز از سوی یوفا اعلام نشده است. این مسابقه در حال حاضر برای برگزاری در استانبول برنامه‌ریزی شده است.