فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف ۳ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم انواع سموم کشاورزی احتکارشده به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار سموم کشاورزی در یک انبار، مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، محل مورد نظر را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی از انبار مورد نظر بازرسی کرده و ۳ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم انواع سموم کشاورزی احتکارشده را کشف کردند که کارشناسان ارزش آن را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم ۳۹ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.