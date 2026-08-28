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۱۱۱ فرزند زیرپوشش بهزیستی مازندران به آغوش خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران همزمان با گرامیداشت هفته دولت، در تشریح برنامههای حوزه حمایت از کودکان و تقویت نهاد خانواده در استان گفت: در دولت چهاردهم، ۱۱۱ فرزند زیرپوشش بهزیستی مازندران به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی سپرده شدند.
رقیه رحمانی افزود: این اقدام با هدف تأمین مصلحت کودکان، تقویت بنیان خانواده و فراهمکردن فرصت زندگی در محیطی امن، گرم و پایدار انجام شده است.
وی گفت: واگذاری فرزند به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی، علاوه بر فراهمکردن شرایط مناسب برای رشد عاطفی، تربیتی و اجتماعی کودکان، گامی مؤثر در مسیر تحکیم نهاد خانواده و توسعه حمایتهای اجتماعی از کودکان زیر پوشش بهزیستی به شمار میرود.
بهزیستی مازندران در این فرآیند، بررسی شرایط متقاضیان، احراز صلاحیت خانوادهها و رعایت ضوابط قانونی را با محوریت حفظ حقوق و مصلحت کودکان دنبال میکند تا زمینه شکلگیری زندگی خانوادگی امن و پایدار برای آنان فراهم شود.