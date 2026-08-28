به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از رسانه فدراسیون دوومیدانی، مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان با شرکت ۱۸۶ ورزشکار از ۲۹ تیم از ۲۷ استان شرکت کننده، به میزبانی استان فارس از صبح امروز جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد.

این مسابقات در نوبت صبح امروز در مواد ۵۰۰۰ متر نهایی، پرتاب چکش نهایی، ۱۰۰ متر مقدماتی، پرش طول مقدماتی و هفتگانه پیگیری شد.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان طی روز‌های ۶ و ۷ شهریور پیگیری می‌شود.

رقابت‌های بخش آقایان نیز در روز‌های ۹ و ۱۰ شهریور برگزار خواهد شد.

نتایج رقابت‌های صبح امروز به شرح زیر است:

۵۰۰۰ متر

۱- هانیه شه پری – خوزستان – ۱۷:۴۲.۶۰ دقیقه

۲- مهتاب فخرایی – البرز – ۱۸:۳۸.۲۸ دقیقه

۳- انوشه ذوالفقاری – خراسان رضوی – ۱۹:۱۹.۲۴ دقیقه

پرتاب چکش:

۱- زهرا عرب رستمی – تهران – ۵۹.۶۸ متر

۲- مهدیه حکت سرا – مرکزی – ۴۹.۲۵ متر

۳- معصومه یوسفی – آذربایجان غربی – ۴۳.۶۳ متر