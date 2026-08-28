به مناسبت هفته دولت دستگاه ماموگرافی به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رودان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این دستگاه ماموگرافی با هدف بهبود زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح سلامت بانوان از سوی سفارت ژاپن و باهمکاری موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور و پیگیری‌های مسئولان استانی تهیه شده است.

سید سجاد رضوی افزود: با مراجعه به موقع بانوان برای غربالگری و تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه زمینه درمان کامل فراهم می‌شود.