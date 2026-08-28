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از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۲ نفر به علت حیوانگزیدگی به مرکز بهداشت شهرستان مهریز مراجعه کرده و خدمات لازم را دریافت کردهاند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ مورد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمود فلاحتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز، به همراه مهندس سلمانی، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان، از کشیک بهداشت محیط و کشیک اتاق هاری امروز بازدید کردند.
در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش و حضور کارکنان کشیک در ایام تعطیل، روند ارائه خدمات در اتاق هاری و برنامههای پیشبینیشده برای بهینهسازی این واحد و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به مراجعان مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس آمار ارائهشده، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۲ نفر به علت حیوانگزیدگی به مرکز بهداشت شهرستان مهریز مراجعه کرده و خدمات لازم را دریافت کردهاند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲ مورد کاهش داشته است.
بررسی موارد حیوانگزیدگی نشان میدهد حدود ۷۰ درصد موارد مربوط به گربهگزیدگی بوده است.
در این بازدید همچنین بر اهمیت آموزش عمومی، افزایش آگاهی شهروندان، پرهیز از نزدیک شدن و تماس غیرضروری با حیوانات و ضرورت کنترل جمعیت حیوانات ولگرد به عنوان راهکارهای مؤثر در کاهش موارد حیوانگزیدگی و پیشگیری از بیماری هاری تأکید شد.