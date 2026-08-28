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اظهارات بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی که در جریان توضیح دیدار خود با دونالد ترامپ، به ایرانیان توهین کرده بود، با واکنش تند رسانههای ترکیه روبهرو شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ روزنامه کارار ترکیه با تیتر «وحشی، ایدئولوژی خودت است» به این اظهارات واکنش نشان داد و نتانیاهو را به دلیل ادامه تلاش برای تشدید فشار علیه ایران مورد انتقاد قرار داد. این روزنامه همچنین با اشاره به جنگ غزه، استفاده نتانیاهو از چنین تعبیری درباره ایرانیان را بهشدت محکوم کرد.
رسانههای ترکیه در روزهای اخیر همچنین توجه ویژهای به مواضع ضدایرانی و ضدترکیهای نتانیاهو داشتهاند. خبرگزاری آنادولو نیز پیشتر گزارش داده بود که نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل، تقابل با ترکیه و ایران را به یکی از محورهای مواضع سیاسی خود تبدیل کرده است.
در مجموع، بازتاب این اظهارات در رسانههای ترکیه نشان میدهد که سخنان نتانیاهو درباره ایرانیان بهویژه در رسانههای منتقد این رژیم با واکنش منفی و انتقادی همراه شده است.