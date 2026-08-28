معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشور و رتبه هشتم قم در شاخص بیکاری، از بهره‌برداری ۳۵ طرح صنعتی، کشاورزی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ همت در هفته دولت در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای روح الله ابراهیمی در برنامه زنده تلویزیونی «پلاک ۱۶» با تشریح مأموریت‌های این معاونت گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مؤثر در حوزه اقتصاد، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری است.

وی با اشاره به اینکه شفافیت در سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت برابر برای فعالان اقتصادی، رویکرد اصلی دولت است افزود: بخشی از اقدامات اقتصادی استان از طریق بازدید‌های میدانی و حضور در واحد‌های تولیدی و بازار انجام می‌شود و هدف از این هماهنگی‌ها آن است که نتیجه فعالیت دستگاه‌ها در نهایت به افزایش رفاه، امنیت و آسایش مردم منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به شاخص تورم اظهار کرد: اگر استان‌ها را بر اساس میزان تورم از بیشترین به کمترین رتبه‌بندی کنیم، قم در رتبه بیست‌وهشتم قرار دارد؛ بنابراین تورم استان پایین‌تر از متوسط کشور است و هزینه زندگی در قم در مقایسه با بسیاری از استان‌ها شرایط مناسب‌تری دارد.

آقای ابراهیمی نرخ بیکاری را یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی دانست و گفت: در رتبه‌بندی استان‌ها از نظر نرخ بیکاری، قم رتبه هشتم را دارد؛ این موضوع نشان می‌دهد برای افرادی که آماده و متقاضی کار هستند، ظرفیت اشتغال در استان وجود دارد، هرچند ممکن است شرایط اشتغال در همه استان‌ها یکسان نباشد.

وی با تأکید بر اینکه جایگاه قم در شاخص‌های اقتصادی نسبی است و نمی‌توان آن را به معنای مطلوبیت مطلق وضعیت اقتصادی دانست، تصریح کرد: شرایط زندگی برای مردم سخت شده و گرانی وجود دارد، اما در استان با کمبود کالا مواجه نیستیم و کالا به میزان کافی در اختیار مردم قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم این وضعیت را نتیجه تلاش‌های انجام‌شده و ریل‌گذاری‌های اقتصادی در سال‌های گذشته دانست و افزود: در دوره‌های مختلف ممکن است میزان توفیق دولت‌ها در برخی حوزه‌ها متفاوت باشد، اما مجموعه خدمتگزاران مردم تلاش می‌کنند شرایط اقتصادی استان را بهبود دهند و رضایتمندی مردم را افزایش دهند.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مردم، مهم‌ترین مطالبه مطرح‌شده از سوی شهروندان را معیشت و وضعیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: مسیر دولت در حوزه اقتصاد به سمت شفافیت حرکت می‌کند و در هر حوزه‌ای که فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، باید شفافیت وجود داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت برابر در سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف، ممکن است برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صرفاً در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته باشد، اما رویکرد فعلی دولت این است که فرآیند سرمایه‌گذاری شفاف باشد و شرایط برای همه افراد یکسان فراهم شود.

آقای ابراهیمی در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در قم گفت: در همین هفته حدود ۳۵ طرح در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی با ارزش بیش از ۱۰ همت افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

وی امنیت غذایی را یکی از محور‌های این پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: در بخش کشاورزی، یک مزرعه بزرگ در حوزه پرورش دام و طیور افتتاح شد که می‌تواند در تقویت زنجیره تأمین و امنیت غذایی استان نقش داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین از افتتاح و بهره‌برداری از دو واحد صنعتی دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این واحد‌ها از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند و نکته قابل توجه درباره آنها، میانگین سنی کمتر از ۳۰ سال مدیران و کارکنان است.

ابراهیمی ادامه داد: فعالیت این واحد‌های دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید و اشتغال برای جوانان، موجب ارزآوری برای کشور شده و از خروج ارز نیز جلوگیری می‌کند.