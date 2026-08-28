به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت روز پزشک با حضور پزشکان، دارو سازان، اساتید و اعضای جامعه درمانی در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در حاشیه این مراسم گفت: در یک سال گذشته مردم کشورمان شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و جامعه پزشکی نیز در کنار مردم با وجود فشار‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی و پیامد‌های ناشی از جنگ، در محل خدمت حاضر بودند و خدمات درمانی به مردم بدون وقفه ادامه داشت.

دکتر جواد نظری به ارتقای شاخص‌های سلامت در استان اشاره کرد و افزود: دستگاه سنگ شکن بیمارستان ولی عصر اراک، دستگاه‌ام آر‌ای و راه اندازی بخش جراحی سرطان بیمارستان ایت الله خوانساری، دستگاه پِت اسکن و همچنین دستگاه تِم پورا لب برای بخش گوش، حلق و بینی و جراحی‌های جدید در ناحیه فک و صورت در این بیمارستان را بخشی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در راستای ارتقای شاخص سلامت در استان است.