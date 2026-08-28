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رئیس کل دادگستری استان تهران، در بازدیدی ۴ ساعته، از زندان تهران بزرگ، بر استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی قانونی، توسعه اشتغال و اصلاح ذاتالبین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید میدانی از زندان تهران بزرگ بر توسعه صلح و سازش، اشتغال پایدار زندانیان و تعیین تکلیف پروندههای قدیمی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مجازات حبس در نگاه نظام قضائی، سلب آزادی فرد نیست، بلکه فرصتی هدفمند برای بازسازی شخصیت، مهارت آموزی و توانمندسازی افراد به منظور بازگشت به جامعه است.
عتباتی افزود: هدف اصلی اجرای احکام، فروپاشی کانون خانواده زندانی یا حذف فرد از جامعه نیست، بلکه مدیریت صحیح آسیبها و ایجاد بستری برای پیشگیری از تکرار جرم است.
وی گفت: پایش پروندههای محکومان مالی و افرادی که مدتزمان طولانی در زندان ماندهاند، در اولویت کاری دستگاه قضائی تهران قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید یکی از جوانان که به دلیل نزاع در حبس به سر میبرد ابراز پشیمانی کرد که رئیس کل دادگستری استان تهران در تماسی تلفنی با سرپرست دادسرای مربوطه، دستور داد با جلسهای برای صلح و سازش با شاکی تشکیل شود تا شرایط رهایی وی فراهم آید.