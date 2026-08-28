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طرح های عمرانی در بخش درودزن شهرستان مرودشت به مناسبت گرامیداشت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛چند طرح عمرانی در بخش درودزن شهرستان مرودشت به مناسبت گرامیداشت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.
از جمله این طرحها زمین چمن مصنوعی به مساحت هزار و ۱۰۰ مترمربع مطابق با استانداردهای روز با اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد ریال در شهر رامجرد، آبرسانی به روستاهای مهدی آباد و گلیجان به طول ۵ کیلومتر و اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد ریال، افتتاح هنرستان خیرساز چهار کلاسه فرهنگیان به مساحت ۲۵۰ متر مربع و ۱۲ هزار مترمربع آسفالت معابر با اعتباری افزون بر ۸۴ میلیارد ریال بود.
بخش درودزَن یکی از بخشهای شهرستان مرودشت در استان فارس ایران و مرکز این بخش شهر رامجرد است.
بخش درودزن پرجمعیتترین بخش استان فارس میباشد.