به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، سپهر اعتمادپور ملی‌پوش اسکواش ایران، با عملکردی درخشان در مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش و پس از عبور از چند حریف قدرتمند، در جایگاه سوم این رقابت‌ها ایستاد.

محسن غلام‌نژاد، مربی تیم ملی اسکواش، درباره عملکرد اعتمادپور در این رقابت‌ها، اظهار کرد: سپهر در مسابقات بنگلادش عملکرد بسیار خوبی داشت و با توجه به شرایطی که در یک سال گذشته از نظر حضور در مسابقات بین‌المللی داشت، این نتیجه برای ما بسیار ارزشمند است.

غلام‌نژاد ادامه داد: در مرحله نیمه‌نهایی، سپهر بازی را مقابل حریف سریلانکایی خوب شروع نکرد و یک بر صفر عقب افتاد، اما توانست نتیجه را یک بر یک کند. دوباره از حریف عقب افتاد، ولی باز هم بازی را به تساوی ۲ بر ۲ رساند. در گیم پنجم به دلیل فشار مسابقات و خستگی، نتوانست بازی را به نفع خودش تمام کند و در نهایت مسابقه را واگذار کرد.

مربی تیم ملی افزود: با این نتیجه، سپهر در جایگاه سوم مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش قرار گرفت. به نظرم عملکرد او در این رقابت‌ها بسیار امیدوارکننده بود؛ به‌خصوص اینکه در مسیر رسیدن به نیمه‌نهایی توانست برابر بازیکنان قدرتمندی از آلمان، ژاپن و مصر به پیروزی برسد.

وی با اشاره به اهمیت این مسابقات برای ادامه مسیر حرفه‌ای اعتمادپور گفت: هدف ما در میان‌مدت، ارتقای رنکینگ جهانی سپهر است. او به دلیل اینکه در یک سال اخیر در مسابقات بین‌المللی شرکت نکرده، در حال حاضر رنکینگ بالای ۵۵۰ جهان دارد. اگر حمایت و اعزام‌ها به شکل مستمر ادامه داشته باشد، هدف‌گذاری ما این است که طی شش ماه تا یک سال آینده بتوانیم او را به محدوده ۱۰۰ بازیکن برتر جهان نزدیک کنیم.

غلام نژاد خاطرنشان کرد: امیدواریم امتیاز‌هایی که سپهر از مسابقات بنگلادش کسب می‌کند و همچنین عملکردش در مسابقات پیش‌رو در ازبکستان، بتواند شروع خوبی برای ارتقای جایگاه جهانی او باشد.

مربی تیم ملی درباره برنامه روز‌های آینده اعتمادپور نیز گفت: سپهر از فردا تمریناتش را از سر می‌گیرد. روز دوشنبه راهی ازبکستان می‌شویم و مسابقات ازبکستان از چهارشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. تلاش می‌کنیم یک روز زودتر در محل مسابقات حضور داشته باشیم تا فرصت تمرین و آماده‌سازی مناسب را داشته باشیم.

اعتمادپور با کسب جایگاه سوم در مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش، در نخستین حضور خود در این سطح از رقابت‌ها پس از یک دوره دوری از میادین بین‌المللی، عملکردی قابل توجه از خود به نمایش گذاشت و حالا آماده ادامه مسیر در مسابقات ازبکستان است.