به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی روستایی در بخش مرکزی اهر با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

زیرسازی و آسفالت‌ریزی معابر عمومی، اجرای سنگفرش، اجرای جدول‌گذاری و کف‌پوش، اجرای مسیرگشایی و بهسازی معابر، اجرای مبلمان، زیباسازی و ایمن‌سازی معابر، تجهیز دهیاری‌های روستا‌های آذغان و دو دستگاه خودرو و وانت نیسان کمپرسی و نصب دوربین حفاظتی از جمله این طرح ها بودند.

مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای بخش خصوصی در اهر با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در زمینی به مساحت یک هکتار به بهره برداری رسید این واحد سالانه حدود ۲۵۰ تن گوشت مرغ تولید خواهد کرد.