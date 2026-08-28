بهره برداری از طرح های عمرانی در اهر
به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی شهرستان اهر با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
زیرسازی و آسفالتریزی معابر عمومی، اجرای سنگفرش، اجرای جدولگذاری و کفپوش، اجرای مسیرگشایی و بهسازی معابر، اجرای مبلمان، زیباسازی و ایمنسازی معابر، تجهیز دهیاریهای روستاهای آذغان و دو دستگاه خودرو و وانت نیسان کمپرسی و نصب دوربین حفاظتی از جمله این طرح ها بودند.
مرغداری ۲۰ هزار قطعهای بخش خصوصی در اهر با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان در زمینی به مساحت یک هکتار به بهره برداری رسید این واحد سالانه حدود ۲۵۰ تن گوشت مرغ تولید خواهد کرد.