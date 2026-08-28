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نفتالی بنت نخست وزیر پیشن رژیم صهیونیستی به منفور بودن رژیم اشغالگر در سطح جهان اذعان کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نفتالی بنت با اشاره به افزایش تنفر از رژیم صهیونیستی در اروپا گفته در سفری که به همراه دخترش به کرواسی داشته، فروشنده بستنی پس از اینکه فهمید آنها از فلسطین اشغالی آمدهاند از فروش بستنی به دخترش امتناع کرده است.
براساس گزارش رسانهها تنفر از شهرک نشینان و مقامهای صهیونیست از زمان آغاز جنگ غزه بیشتر شده است؛ در اردیبهشت سال گذشته چند شهروند کرهای تلاش کردند سفیر رژیم صهیونیستی را به علت نسلکشی در غزه از یک رستوران در سئول، اخراج کنند.
در رویداد مشابهی روزنامه هاآرتص در دی۱۴۰۳ هم گزارش داد که یک تاجر مشهور به همراه اعضای خانوادهاش از یک هتل در سوئیس اخراج شده است.